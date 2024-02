Mees selgitab, kuidas ta on ChatGPT abil McDonald'sist sadu tasuta eineid välja petnud

Taskuhäälingus «All Thing The Podcast» andis kaas-saatejuht Gage põhjaliku ülevaate sellest, kuidas ta McDonald'silt enam kui sada tasuta toidukorda välja pettis. Ta paljastas, et esimene samm on leida ära visatud ostutšekid.

Mehe sõnul tuli tal pärast ostutšeki leidmist tagasiside andmise veebilehel märkida, et ta on väga rahulolematu ning seejärel kasutas ta ChatGPT-d, et see kaebuse tema eest valmis kirjutaks. Gage'i sõnul peaks kaebus jääma 1200 tähemärgi piiresse. Mõned tunnid hiljem potsatab kirjakasti kiri McDonald'si esindajalt vabanduse ja mõne tasuta vautšeriga.