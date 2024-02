PILK PEALE ⟩ IKEA uus kollektsioon on valmistatud töötajate vanadest vormirõivastest

«Oma panuse andsid ka Baltimaad – üleilmse töötajate vormirõivaste väljavahetamise käigus kogusime Eestist, Lätist ja Leedust kokku üle 9 tonni kasutatud vormirõivaid. Kogutud riided töödeldi ümber uueks materjaliks. Praegused uued vormirõivad valmistati kestlikult ja kasutades võimalikult vähe uusi tooraineid, vett ja kemikaale. Kasutatud tekstiil on enamasti valmistatud kestlikult kasvatatud puuvillast, ümbertöödeldud polüestrist ja lüotsellist, mis on pärit töödeldud puidust saadud tselluloosikiust. Samuti keskendusime sellele, et vormiriietuse eluea lõpus oleks võimalik seda kergesti ümber töödelda,» ütles IKEA Eesti turu juht Marko Põder.