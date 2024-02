Temaatilises küsitluses teatasid oma huvist ühisostuga liituda 217 korteriühistut üle Eesti, kelle hallata on 227 korterelamut. «Kui mõelda, et see tähendab umbes 600 tuhat m² elamispinna kindlustamist, siis on see tulemus kindlasti rõõmustav,» märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.