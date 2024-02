Food Safety News vahendab, et amet viis läbi simulatsiooni, et määrata kindlaks, milliste temperatuuride juures on oht bakteriga nakatuda. Näiteks selgus, et kui küpsetada pihve restoranikeeli medium rare'ini (pihvi sisemine temperatuur 55 kraadi), nakatus simulatsioonis 100 tuhandest soomlasest sada ehk üks tuhandest kolibakteriga. Kui pihvi sisemine temperatuur tõsteti vähemalt 60 kraadini, oli nakatunuid ainult kolm. Ameti hinnangul oleks teise variandi puhul nakatumine seotud eelkõige ristsaastumisega.