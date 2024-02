Lõhe on toidusõprade üks lemmikuid, kuid selle restoranitasemel valmistamine ei tule paljudel hästi välja. Tihti jääb kala kas liiga tooreks või on üle küpsetatud. Õnneks on Gordon jaganud oma YouTube kanalil videot, kus ta õpetab, kuidas asjale tegelikult lähenema peaks.