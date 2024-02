Miston Capitali arendusjuhi Kuldar Kirikali sõnul on Vista Residentsid disainitud teadlikule inimesele, kes hindab kvaliteetset ja peresõbralikku elukeskkonda. «Näeme, et Pärnus on püsivalt suur nõudlus mere ääres asuvate kodude järele. Vista Residentsidest saavad Pärnu kõige mereäärsemad uued korterelamud, kus on olulisel kohal rahulik elukeskkond. Elamud asuvad vähese liiklusega tupiktänavas ning majade vahele rajatakse pääs rannapromenaadi kergliiklusteele, mis kulgeb mööda merejoont,» sõnas Kirikal.