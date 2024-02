Ootamatu pööre: kliendilt hiiglasliku jootraha saanud kelner vallandati

Michigani osariigi piiril asuvas Grand Rapidsi linnas tegutseva kohviku The Mason Jar Cafe personal ütles kohalikule telekanalile WOOD-TV, et olid lahkest žestist pehmelt öeldes hämmingus. Kohviku juhataja Tim Sweeney lisas, et küsis veel kliendilt üle, ega näpuveaga tegemist ole, kuna kliendi enda arve oli 32,43 dollarit.