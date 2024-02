Väikepoe perenaise südamlik tegu: «Tule muidugi, uksed on lahti!»

Mati rääkis, et oli tööhoogu sattunud ja ei märganud, et kell on juba õhtus, külmkapp tühi ja samas majas asuv kaupluski juba tund tagasi suletud. Kuid kuna tervislikel põhjustel on regulaarsed toidukorrad Põdra jaoks olulised, mõtles ta hetke ja otsustas poe perenaisele helistada ja abi paluda. «Lydia ütles kohe, et pole probleemi, olen poes ja uksedki lahti,» ütles Mati. «Läksin alla, varusin paari päeva toidumoona ja mõtlesin siis, et võtan hommikukohvi kõrvale veel paar pirukat ka.» Neid ta osta ei saanudki. «Neil on säilivusaeg möödumas, võta niisama. Aga ole hea ja võta kõik,» üllatas poekese perenaine veelkord oma lahkusega ning pakkis kümmekond pagaritoodet kaasa.