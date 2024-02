Lidli kauplusest leiab eestimaised tooted uue märgise abil

«Igas riigis, kus Lidl poed avab, on koostöö kohalike tootjatega alati esmatähtsal kohal. Me teame, kuivõrd palju eestlased armastavad kodumaist toodangut ja meil on väga hea meel teha koostööd juba ligi 50 Eesti tootjaga, kelle kaubad on meie poodides müügil Lidli enda kaubamärkide või kampaaniapakkumistena oma brändi all. Kui praegu räägime ligi 50 Eesti tootjast, siis eesmärk on seda numbrit kasvatada ja leida veelgi enam Eesti tootjaid meie sortimenti täiendama,» kinnitas Lidl Eesti ostuvaldkonna eest vastutav juhatuse liige Nikola Balaban.