Tallinna botaanikaaia traditsiooniline orhideenäitus avatakse 1. märtsil

«Õitsvad orhideed on juba loomu poolest väga erilised, kuid nende eksponeerimine kasvuhoonetes annab aimu, milliselt kasvavad need imelised taimed oma loomupärases keskkonnas. Selliselt on nad suurepäraselt vaadeldavad ja igaühe müstiline kaunidus tuleb kenasti esile,» sõnas orhideepäevade kuraator ja Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Eevi Siibak.