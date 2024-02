NAPP PÄÄSEMINE ⟩ Koju suundunud naine sai šoki, kui uksematt hakkas talle vastu ragistama

Koju saabunud majaomanik hakkas esiukse poole liikuma, kuid avastas enne ukse ees olevale matile astumist, et selle alla on end kerra tõmmanud lõgismadu, vahendab UPI. Täpsemalt oli tegemist Texase lõgismaoga (Crotalus atrox), mis on üks mürgisemaid ning selle liigi süüks pannakse enamik surmaga lõppevaid maohammustusi USA Mehhikoga piirnevates osariikides.