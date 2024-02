«Apelsinid on juba iseenesest maitsev vahepala, kuid ka nende koored võivad imet teha, sealhulgas teega,» kirjutatakse ajakirjas Tasting Table. Siinkohal tasub ära märkida, et suur osa apelsini maitsest ja aroomist tulebki koores olevatest aromaatsetest õlidest. Just seetõttu on mõne tsitruse koor paljude retseptides kirjas.