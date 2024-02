Lumivalget Camemberti juustu tehakse pastöriseerimata lehmapiimast ning küpsetatakse hallitusseene Penicillium camembert'i abil umbes kaks nädalat. Kahjuks on see seen minetanud võime sugulisel teel paljuneda, seega uut geneetilist materjali paljunemise käigus ei teki. See teeb hallitusseene haigustele vastuvõtlikuks, kuna puudub viis nende vastu kaitsemehhanisme välja aretada.