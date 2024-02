VÄRSKE UURING ⟩ Mida ütleb sinu ja kaaslase magamisasend teie suhte kohta?

Uneeksperdid on loetlenud kümme levinumat asendit – seljaga magajad, kaisutajad, lemmikloomadega magajad (lemmikloom tuleb paari vahele), isekad röövikud (üks tõmbab teki endale), eskimod (nägu-näo vastu olijad, ninadega «kaisutamine»), mõmmikutest kaisutajad (ollakse tugevalt üksteise kaisus), meritähed (käed-jalad on laiali või üks käsi on padja all jne), laiutajad (üks inimene võtab suurema osa ruumist), üksildased (need, kes üksteist magamise ajal ei puuduta) ja paarid, kes magavad risti-rästi, näiteks üks magab ühtepidi ja teine teistpidi).