Kevade lähenedes muutuvad vargad aktiivsemaks: kuidas kodu pikanäpumeeste eest paremini kaitsta?

Käesoleval aastal on üle terve Eesti pandud eluruumides toime ligikaudu 60 vargust. Möödunud aastaga võrreldes on kõige enam varguste arv suurenenud Tartu maakonnas.

Politsei statistika näitab, et möödunud aastal oli eluruumi varguste puhul keskmine kahjusumma 2131 eurot. Tänavu on see oluliselt suurenenud – 2895 eurot. Käesoleval aastal on kõige enam vargusi toime pandud Harjumaal ja Tartumaal. Harjumaal esimese paari kuuga 23 ning Tartumaal 14 vargust. Möödunud aastal samal ajal oli Tartumaal eluruumidest varguseid poole vähem.