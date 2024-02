SILM PUHKAB ⟩ Kalamaja südamesse kerkib omanäolise ilu ja elegantsiga pärl

Uus kodu on energiasäästlik ja moodsate tehniliste lahendustega A-energiaklassi kortermaja, kus on vaid kaheksa korterit – kaks viietoalist, kaks neljatoalist, kolm kolmetoalist ja üks kahetoaline korter.

Igale korterile on planeeritud panipaigad maja keldrikorrusel. Ühisele hoovialal on igale korterile üks parkimiskoht. Esimese korruse korteritel on isiklikud hoovialad ja terrassid. Teise ja kolmanda korruse korteritel on rõdud, vahendab City24.