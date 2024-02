Tehnoloogiahiid on tähendanud, et kliendid pistavad nutitelefonid märjaks saamise korral riisikottidesse. See aitavat liigse niiskuse seadmest välja imeda. Kuid iPhone'i tootja on värskendanud kasutusjuhendit, kus soovitatakse sellisest tegevusest hoiduda.