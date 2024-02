Veebipõhise rahvahääletuse tulemusel on tänaseks selgunud hetkel enim populaarsed taimsed tooted kolmes kategoorias. Parim taimne lihatoode on Viči paneeritud taimsed kalamaitselised pulgad. Parim taimne piimatoode on Valio Oddlygood Dreamy sidruni-kaeradessert. Parim taimne avastus on Bon’i maksamaitseline tofupasteet.