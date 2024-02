KORTERIÜHISTUTE LIIT ⟩ Uus kohtulahend toob selgust kortermaja parkimisala kasutuse osas

Vastusest ilmnes ka, et parkimisküsimust peetakse paljudes ühistutes ainult autoomanike mureks, mitte kõigi korteriomanike probleemiks.

Urmas Mardi rõhutas, et ainus õiguslik alus parkimise korraldamiseks on parkimiskohtade jagamine korteriomanike kokkuleppel. «Eriti oluline on kanda see kokkulepe ka erikasutusõigusena kinnistusraamatusse. Seda põhjusel, et kokkulepe kehtib ainult kokkuleppe osapoolte vahel - kui keegi oma korteri näiteks ära müüb, siis ostjale kokkulepe ei laiene,» rääkis liidu õigusosakonna juhataja.

«Et kokkulepe oleks siduv ka korteriomaniku vahetusel, peab erikasutusõigus olema kantud märkusena kinnistusraamatusse. See tähendab, et korteriomanikul on erikasutusõigus mingit osa kinnistust kasutada teisi isikuid välistavalt,» selgitas Mardi.

«Seega sätestab seadus eelduse, et kui kaasomandi eseme kasutamise korda ei ole kindlaks määratud, võivad kõik korteriomanikud seda kasutada tingimusel, et kasutus vastab kaasomandi eseme otstarbele. See õigus laieneb ka korteriomandit kasutavale isikule (KrtS § 30 lg3),» märkis ta.