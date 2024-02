KASUTA VÕIMALUST ⟩ Eesti pank maksab kinni suurema osa kodulaenuga seotud lisakuludest

Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ütles, et kodulaenu soodustingimused kehtivad kõigile, kes taotlevad laenu kodu ostmiseks, ehitamiseks ja renoveerimiseks või soovivad olemasoleva kodulaenu kodumaisesse Coop Panka refinantseerida enne 30. aprilli 2024.

Sel perioodil pakub kodumaine Coop Pank kõigile kodulaenutaotlejatele intressimarginaali alates 1,6 protsendist, millele lisandub 6 kuu euribor, ega küsi laenulepingu tasu. Lisaks hüvitab pank tagatiseks seatava ostetava vara eksperthinnangu ehk hindamisakti kulu, kui selle on tellinud laenusaaja.

Teisest pangast Coop Panka refinantseeritava kodulaenu puhul maksab Coop Pank laenutaotleja eest ka hüpoteegi loovutamise kulu, mille suurus sõltub hüpoteegi summast. Näiteks 100 000-eurose hüpoteegi loovutamise kulu on ligi 200 eurot.

Nimetatud tingimused laienevad ka üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajatele, kelle toetuseks pakub Coop Pank alati oma parimat laenumarginaali ja -tingimusi. Kodulaenu võtva õpetaja eest maksab pank lisaks ka esimese aasta kodukindlustuse maksed kuni 100 euro ulatuses. Kui õpetaja esitab laenutaotluse enne 31. maid 2024, siis on esimesel aastal panga marginaal 0% ja tasuda tuleb üksnes 6 kuu euribor. Kui 0-marginaaliga laenu esimesest väljamaksest on möödunud aasta, rakendub laenule tavapärane riskimarginaal, mis on alates 1,6 protsenti.