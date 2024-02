Selleks, et sobiva veganisõbraliku kohvipunkti leidmine oleks lihtsam, on kõik söögikohad, kus taimse piima eest lisatasu ei küsita, kogutud ühele kaardile. Kaardil saab sorteerida kohti ka kategooriate alusel: tanklad, 100 protsenti taimse toidu söögikohad, muud söögikohad, kioskid ja poed.

Taimse piima eelistamiseks on mitmeid põhjused. Lisaks sellele, et taimne piim on looma- ja keskkonnasõbralikum kui lehmapiim, on suur osa Eesti inimestest ka laktoositalumatud või lihtsalt tundlikumad loomsele piimale. Nii on taimne piim parem ka selle inimese tervise seisukohast. Taimse piima lisatasust loobumine ettevõttes julgustab kliente tegema nii keskkonna- ja loomasõbralikumat kui ka tervislikumat valikut.