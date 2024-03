TARK TEADA ⟩ Millistel juhtudel tasub kodulaenu pikendamine end ära

Kodulaenu tagasimakse tähtaega on mõistlik pikendada kahel põhjusel. Esiteks tähendab pikem laenuperiood madalamaid igakuiseid makseid. Näiteks, kui kodulaenu jääk on 75 000 eurot, selle tagasimakse tähtaeg 20 aastat ja koguintress koos euriboriga 5,6 protsenti, teeb see kuumakseks 520 eurot. Sama laenu 30 aasta peale pikendades kahaneb igakuine laenumakse 89 euro võrra 431 euroni.

Mida suurem on laenujääk ja lühem järelejäänud laenuperiood, seda enam võimaldab tagasimakse tähtaja pikendamine igakuiseid laenumakseid vähendada. 100 000-eurost laenu 15 aasta pealt 25 aastani pikendades väheneb igakuine kuumakse eelmise näitega võrreldes juba tuntavamalt – 822 eurolt 620 euroni ehk 202 euro võrra. Sama laenu 15 aasta pealt 30 aastani pikendades on võit aga juba 249 eurot.

Arvestada tuleb sellega, et kodulaenu maksimaalne periood saab Eestis kehtiva regulatsiooni järgi olla kuni 30 aastat, seda nii uut laenu võttes kui juba olemasolevat kodulaenu pikendades. Lisaks on pankade laenupraktikas levinud vanuse piirmäär – laenusaaja vanus laenuperioodi lõppemisel ei või ületada 75 eluaastat. Mõlema tingimuse osas saab aga teha erandeid. Näiteks laenu pikkuse piirmäär ei kehti juhul, kui laenu pikendatakse makseraskuste tõttu.

Raha väärtus langeb ajas

Viimase kümne aastaga on hinnad Statistikaameti andmetel kasvanud ligi 50 protsenti. Arvestatava osa sellest hinnatõusust andis alates 2021. aastast alanud suurem inflatsiooniralli, kuid ka muul ajal on tavapärane, et hinnad tõusevad paar protsenti aastas. See tähendab, et näiteks viis aastat tagasi oli 300 eurot väärtuslikum kui sama summa täna – poes ostutšekki vaadates ja võrdluseks 2019. aasta peale mõeldes on seda ilmselt kõik ka omal nahal tajunud.