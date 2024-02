KULDREEGLID ⟩ Eesti toidublogija selgitab, mida pasta valmistamisel alati järgida tuleks

Pasta keetmisel piisab vaid soolast ja veest

Pasta keetmiseks vali alati suur pott, tõsta vesi enne pasta lisamist mulinal keema ning soola vett korralikult. Õli ega muud ei ole vaja pasta keeduvette lisada – ainult veest ja soolast piisab! Pasta keetmise aeg sõltub selle kujust ning kuivatatud pasta puhul tasub järgida pakil välja toodud keetmise aega. Kui plaanid pastat enne serveerimist veel paar minutit ka kastme sees kuumutada, siis keeda pastat pigem pakil näidatust minuti vähem. Värske ise valmistatud pasta puhul valmib see keevas vees vaid minutiga. Alati tasub usaldada ka iseennast ning keetmise ajal pastat maitsta. Üle keeta pastat ei tasu ning seda peaks ka peale keetmist endiselt hamba all tunda olema (al dente just seda tähendabki).