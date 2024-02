KAS KA SINA? ⟩ Just nii mitmel korral vahetavad eestlased keskmiselt kodu

Luminor küsis koostöös Norstatiga Eesti inimestelt, mitu korda on nad elu jooksul kodu vahetanud, kusjuures arvesse võeti ka ühest üürikorterist teise kolimist. Selgus, et elukoha vahetamine pole enamike jaoks võõras elusündmus – kogu elu vältel ühel ja samal elamispinnal on elanud vaid 4% inimestest.

Luminori uuring selgitas välja, et elu jooksul on neli või enam korda elukohta vahetanud 55 protsenti inimestest. Kahel kuni kolmel korral on elukohta vahetanud 31 protsenti vastanutest, ühel korral 9 protsenti ning kordagi pole elukohavahetusega silmitsi seisnud 4 protsenti uuringule vastanutest.

Uuringust ilmnes, et sissetulek mõjutab märgatavalt kodu vahetamise sagedust – kui 551–700 euro suurust netopalka teenivad inimestest on elu jooksul kodu vahetanud üle nelja korra 40 protsenti inimestest, siis 1500 eurot või enam kätte teenivatest inimesed on neljal või rohkemal korral kodu vahetanud 64 protsenti vastanutest.

«Kuna unistuste kodu ost esimesel töökohal teenitud palga eest on ebatõenäoline, siis on ka loomulik, et sissetulekute suurenedes vahetatakse elukohta korduvalt ning liigutakse järjepanu enda unistuste elukohale lähemale. Elamispinda üürivatel inimestel on kombeks elukohta tihedamini vahetada kui kodulaenuga ostetud kodus elavatel inimestel. Lisaks uuringule kinnitab ka laenustastistika, et elukohavahetus on korduv sündmus – nimelt on keskmise kodulaenu pikkuseks kümme aastat, mille järel vastavalt vajaduste või soovide muutumisele elukohta vahetatakse,» ütles Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Kõige rohkem on kodu vahetanud noored vanuserühmas 25–34, kellest, kellest 59 protsenti on elanud neljas või rohkemas elukohas. Suures osas on vanusegruppide vahel koduvahetuste arv jäänud samaks – igas vanuserühmas on enamik inimesi neljal või rohkemal korral kolinud.

Kõige vähem on elu jooksul kodu vahetanud inimesed vanuses 45–54, kellest ühel korral on kodu vahetanud või kogu elu vältel samas kohas elanud 15 protsenti vastanutest. Ühtlasi saab täheldada, et rahvarohkeimas linnas ehk Tallinnas elavad inimesed vahetavad kodu pisut tihedamini kui teiste Eesti piirkondade elanikud. Lisaks selgus uuringust, et vallalistel inimestel on tulnud elu jooksul märksa vähem kolida kui suhtes, abielus ja lahutatud inimestel.