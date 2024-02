Kas sa taimedelt tolmu võtsid? Väga hea põhjus, miks seda nüüd teha

Selgub, et ka meie toataimed võivad tolmu suhtes üpris pretensioonikad olla. Mida paksem tolmukiht, seda õnnetum ja väetim on taim. Looduses puhastab vihmavesi taimede lehed ja õied üleliigsest tolmust ja mustusest, koduseinte vahel on see aga taimekasvataja ülesanne tagada roheliste kaunitaride vastupidavus ja võimalikult pikk eluiga.