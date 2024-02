Eesti poelettidelt saab nüüd kaasa haarata 3D-prinditud «kala»

«Mitmed eestlaste poolt armastatud kalaliigid, näiteks lest, on täna kehvas seisus. Angerjas ja Läänemere tursk on väljasuremisohus ja hästi ei lähe ka Läänemere kohal ja siial. Ülepüütavate kalavarude olukord on murettekitav ning meie kohustus on pakkuda alternatiive, mis toetavad merekeskkonna säilimist,» ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Eestis Katrin Bats.