MUREKOHT ⟩ Teleris on lastele liialt palju ebatervisliku toidu reklaame

Ta lisas, et mittenakkushaigustest tingitud enneaegse suremusega seotud neli peamist käitumuslikku riskitegurit on tasakaalustamata toitumine, tubaka tarvitamine, vähene kehaline aktiivsus ja alkoholi liigtarvitamine.

«Ülekaalulisus ja rasvumine põhjustavad WHO Euroopa piirkonnas enam kui 1,2 miljonit surma aastas. Kõrge vererõhu, toitumisriskide ja tubakatarvitamise järel on ülekaalulisus ja rasvumine neljas surmapõhjus,» ütles Kiisk.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kadi Reintam ütles, et läbiviidud uuring näitas, et Eesti Ringhäälingute Liidu tegevusjuhend ega eneseregulatsioon ei kaitse lapsi tervist mittetoetava toidu- ja joogireklaamide eest.

Eestis jõustus 2023. aasta 1. jaanuarist Eesti Ringhäälingute Liidu tegevusjuhend « Vastutustundlik toidu ja joogi reklaamipoliitika lastesaadetes. Lastele suunatud reklaam .» Juhendi eesmärk on panustada laste tervise kaitsesse ja toetada tasakaalustatud toitumist. Nõuded on kõigile ERL-i liikmetele kohustuslikud ning järelevalve toimib eneseregulatsiooni põhimõtetel.

Eesti kohta valminud raporti ja faktilehega saab tutvuda SIIN. Maailma Terviseogranisatsioon on metoodika «Monitoring of Marketing of Unhealthy Products to Children and Adolescents – Protocols and Templates» järgi viinud samasisulisi uuringuid läbi ka näiteks Portugalis, Armeenias ja Kõrgõstanis.