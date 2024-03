Peakoka ja eksperdi sõnul ei tohi ühel kindlal päeval restoranis kala tellida

USA endine toidu- ja ravimiameti ning põllumajandusministeeriumi toiduohutuse nõustaja Dr Drain Detwiler selgitas Daily Mailile, et teatud nädalapäeval on tark kala mitte tellida, kuna sedasi riskid toidumürgitusega. Tema sõnul võib kala südamerahus menüüst valida kuuel päeval nädalas, kuid ühel päeval parem mitte.

Nädalapäev, mille eest Dr Detwiler hoiatab, on esmaspäev. Põhjus seisneb tema sõnul selles, et sel päeval likvideeritakse seda toorainet, mis nädalavahetusel alles jäi ning uus saadetis kala ei ole reeglina veel restorani jõudnud. Ta rõhutab, et iga restoran on erinev, kuid kindluse mõttes tuleks esmaspäevi vältida.