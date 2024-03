NÄDALA RESTORAN ⟩ Mulgi puder kohtub maanteel boršiga

Ülikoolilinnast tulles on esimesel korral autoroolis keeruline õiget pööramismomenti tabada, järgmistel ilmselt juba kergem, Tallinnast sõites aga paistab silt kaugele kätte. Number 135 võib olla ehk pisut eksitavgi. Söögikohta käima lükates asus see Tallinna-Tartu maantee 135. kilomeetril ja nime polnud vaja pikalt nuputada. Tee-ehituse käigus «kolis» talukoht 132. kilomeetrile, kuid ümber nimetada polnud restorani enam mõtet.

Helge ja armsa olemisega teenindaja võtab meid puiduse talustiiliga söögisaali uksel vastu, nagu oleksime peresõbrad, kelle küllatuleku üle ta siiralt rõõmustab. Juba valged laudlinad annavad aimu, et see pole teeäärne läbisõiduhoov, kus minutitega süsivesikuterikas ja toitainetevaene kiirtoit sisse ampsata ning sõitu jätkata. See siin on restoran, kus tuleb söömiseks rahulikult aega võtta.