PILDID ⟩ Bentley ehitab kuurortlinna pilvelõhkuja, kus saab autoga tänavalt tuppa sõita

Mõne armastus oma neljarattalise vastu on nii suur, et võimalusel hakkaks selle sees elama. Kui neil samadel inimestel on juhuslikult väga sügavad taskud ja suur kiindumus Bentley'te vastu, avanes neile harukordne võimalus, kuna Miami eeslinnas algas Bentley Residences'i ehitus.