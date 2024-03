ETTEVAATUST ⟩ Amet hoiatab probleemse tapeedimüüja eest

Lisaks Eesti tarbijatele on kaebusi või selgitustaotlusi laekunud Soome, Läti, Leedu, Poola, Malta, Hollandi, Slovakkia, Prantsusmaa ja Hispaania tarbijatelt. Kaupleja ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ning on kantud komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtjate nimekirja (n-ö must nimekiri).

Mõningatel juhtudel tarnib kaupleja tellimuse tarbijale osaliselt. «Teatud kaebuste puhul on Tapeter OÜ väitnud, et tarbijatele on tagasimakse teostatud. Samas ei ole kaupleja soostunud edastama makset tõendavat dokumenti või muid tõendeid, mis näitaksid, et makse on siiski tehtud,» täiendas Malmet.