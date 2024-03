ON, MIDA OODATA ⟩ Vana kohtumaja kõrvale kerkiv taskupark näitab, mis toimub maa all

Nime sai rajatav park selle järgi, et selle alal paikneb rohkelt maa-aluseid trasse, mille maa-alune paigutus ka maapinnale tähistatud saab.

Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub kõiki huvilisi 6. märtsil kell 18 Tallinna Südalinna kooli (kabinet 105) trassipargi ideega tutvuma. Pargi kontseptsiooni tutvustab arhitekt-linnaplaneerija Ann Kristiin Entson Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonnast.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on alale, olgugi et ajutiselt, uue hingamise andmine väga oluline kergliiklejatele.

«Praegu paikneb seal parkimisplats, kus jalakäijate liikumisteed on ebaselged ja katkendlikud. Samas on tegemist olulise läbipääsuga, sest alast vahetult põhja poole Liivalaia tänavale jääb tiheda liiklusega ülekäigurada südalinna suunal,» rääkis kesklinna vanem.

Samuti on trassipargi eesmärk tõsta esile maa-alust maailma ja näidata, kuidas täpselt silmaga nähtamatu maapealset olukorda mõjutab.

«Vahel tundub imelik, miks ei saa me tühjade asfaltplatside või murulappide asemele rajada kõrghaljastust, teadmata, et maa all paikneb kirev trasside rägastik, mis seab ruumile piiranguid,» selgitas Ann Kristiin Entson.

«Kuna meie ei tee pargi rajamiseks kaevetööd, saamegi kasutada vaid trasside kaitsevöönditest vabaks jäävat ruumi. Kui see ala millalgi põhjalikumalt ümber ehitatakse, uuenevad ka maa-alused kommunikatsioonid selliselt, et need hea avaliku ruumi loomist ei takistaks,» lisas Entson.

Trasside vahele asfaldisse on kavas lõigata uued liigiliselt mitmekesised ja lopsakad haljasalad, millest mõned on paigutatud kõrgemale ja kus on istepingid. Lisaks luuakse alale väike rulapark ja jalgrattahoidjad. Kasutusse lähevad taastöödeldud materjalid, nagu astmekivid, piirded, gabioonitäide ja seinad ronitaimedele.

Peale lammutamist ootava vana kohtumaja paikneb Tatari 42 hoones söögikoht, millel on ka väliterrass. Kinnistul endal hooneid ei paikne.