EKSPERT ⟩ Uusarenduste hinnalangus jääb hetkel selle faktori taha

Venimise põhjuseid on mitmeid. Kuna kogu protsessil puudub ühtne vastutaja, on kogu planeeringute menetlemine aetud väga segaseks. Kohalikud omavalitused püüavad leida suures segaduses väljapääsu ja otsitakse lahendusi arengutempo kontrollimiseks. See aga ei saa toimuda nii, et menetlemine muutuks tohutult aeglaseks või pannakse üldse seisma, kuna keegi ei oska ega julge enam midagi otsustada. Tihti pole ka selge, kelle käes menetlus on ning mis on probleemkohad. Ehk kui on vaja teiste ametitega koostööd teha, on menetlemine täis katkestusi ja dubleerimisi. Kohati nõuab näiteks üks amet arendajalt, et ta teise ameti nõutud muudatused ümber teeks. Seetõttu on menetlusprotsess ebamõistlikult pikk, sest puuduvad konkreetsed regulatsioonid ja ametite vaheline koostöö.