PILDID ⟩ Tallinna ihaldatud linnajaos müüakse harvaesinevat kodu

Kadrioru rahulikult õdus miljööelu paelub paljusid, ent vähestel õnnestub seda omal nahal kogeda. Kui ka sina tunned, et sinu koht on justnimelt Kadriorus, võid ehk huvituda linnajaos hiljuti müüki tulnud pakkumisest.

Kinnisvaraturule lisandunud suurepärase asukohaga maja on täielikult renoveeritud ning uueks pererahvaks valmis. 163,1 ruutmeetrise maja ostuga kaasneb 539-ruutmeetrine maalapp. Majas on reguleeritav vesipõrandaküte gaasikatla baasil. Lisaks on esimesel korrusel kamin. Esinduslikus piirkonnas asuv maja on kui tühi lõuend ning uued omanikud saavad selle täpselt enda maitse järgi kujundada.