1. Tee põhjalik turu-uuring!

Üks olulisemaid samme enne kinnisvara hinna määramist on teha põhjalik turu-uuring. Hea viis aru saada, mis üldse turul toimub, on tutvuda kinnisvaraportaalides teiste sarnaste objektidega. See annab esmase ülevaate, mis hinnaklassi objekt võiks jääda. Küll aga tasub meeles pidada, et portaalis kajastuv hind ei tähenda, et tehing toimub sama hinnaga. Sageli on omanikud oma kinnisvarasse emotsionaalselt kiindunud, soovivad saada teatud hinda ja on nõus kas või pikka aega ootama või on lihtsalt kalastamas, kas näkkab.