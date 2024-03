Napisõnaline Cillian Murphy avaldas üllatava asja, millega ta närve rahustab

Intervjuus koos kaasnäitlejate Robert Downey Jr ja Emily Bluntiga ütles 47-aastane näitleja, et pärast filmimise lõpetamist läks ta lõõgastumiseks juustu sööma. Kui väljaanne People küsis Murphylt, miks ta just juustu süües närve rahustab, hüppas vahele Blunt ja ütles: «Sest tal on vaja auru välja lasta. Juust on selleks suurepärane.»