Lenna Kuurmaa jagab Ikeas aianduskogemusi: katsetan igal aastal millegi uuega ja igal aastal läheb ka midagi untsu

Igas kodus leidub midagi, mis nõuab palju hoolt, kuid teeb ka rõõmu – olgu selleks siis toalilled, lemmikloomad või armsad esemed. Teades, et paljude jaoks on taimed samahästi kui osa prekonnast, lõi Ikea Daksjus'i nimelise kollektsiooni, mis teeb roheliste sõprade eest hoolitsemise ja nende heaolu tagamise lihtsamaks.

Kollektsioonist leiab erinevaid tööriistu, vahendeid, potte ja sisustuselemente, mis teevad rohenäppude elu lihtsamaks ja ilusamaks. «Daksjusi isekastvat lillepotti disainides tahtsime luua nutika viisi kodus taimi kasvatada. Eriti neile, kes on pidevalt hõivatud või lihtsalt unustavad lilli kasta. Siin on taimedel vajalik vesi alati olemas. Sile glasuuritud keraamika ja maalähedane terrakota moodustavad toreda kontrasti, mis tõstab taimede ilu veelgi enam esile,» kirjeldavad kollektsiooni hitt-tooteks olevat isekastvat lillepotti selle disainerid W. Braasch, L. Gil ja A.-M. Nilsson.