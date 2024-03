UNUSTAMATUD MAITSED ⟩ KohviSemu ühendas jõud tuntud Eesti kokaga

Joel, mis inspireeris sind, kui laiaulatusliku kogemusega toitlustus- ja ärivaldkonna spetsialisti koos Superbandiit kohviubadega kohvimaailma sukelduma?

Mulle on terve elu meeldinud erinevad väljakutsed. Kui juba, siis pigem suurelt - nii, et oleks testitud ja tehtud. Toitlustusvaldkond on mega lai ja hõlmab endas nii palju erinevaid joogi-, ja tooraine sektoreid. Kuidas maitsestada lihtsat hakklihakastet, seda ma juba tean. Olen sisuliselt teinud ringi peale ja keeranud lihtsat rooga igas suunas. Kohv on aga hoopis teine teema. Kuidas seda timmida nii, et see oleks midagi, mida ma sooviks kõigile pakkuda. See oli lahe väljakutse, aga super hea meel on mul just tulemuse üle. Tunnistan ausalt, et vahepeal tuli ikka hirm peale, et kas saame ikka selle oa nii ekstreemselt heaks, kui ma soovin. Aga no saime - paremaks veelgi, kui alguses lootsin.