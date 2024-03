UURING ⟩ Klienditeenindajad tunnevad, et neisse suhtutakse üha halvemini

Uuringust selgus, et kuigi klienditeenindaja tööd peetakse enamasti meeldivaks, on märkimisväärselt tõusnud teenindajate osakaal, kelle jaoks on tegemist sundvaliku ehk ainsa töövõimalusega. Kui 2022. aastal tunnetas sundseisu vaid 12 protsenti teenindajatest, siis tänavu tõusis see näitaja lausa 25 protsendi peale. «Samuti on kahe aastaga märkimisväärselt ehk kaheksa protsenti vähenenud inimeste hulk, kes näevad, et klienditeenindus on nende töö terveks eluks,» kommenteeris Tele2 teenindusguru Liis Jäger.