Too kevad tuppa! Sisekujundaja jagab näpunäited, kuidas kodu talveunest äratada

Graafilised mustrid, rikkalikud juveelitoonid ja hubased kreemikad ning sinised toonid – need on kevadkollektsiooni põhilised elemendid. Kodus värskuse loomine ei ole keerukas – piisab ka näiteks tekstiilide vahetamisest või mõne aksessuaari lisamisest. Need võivad anda ruumile täiesti uue ilme ilma suurema vaevata.