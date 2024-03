Pošeeritud mune valmistatakse üldjuhul keeva veega täidetud potis, kuid selgub, et see pole ilmtingimata vajalik. Lollikindlat nippi TikToki platvormil jaganud Alice kasutab perfektse pošeeritud muna valmistamiseks hoopis panni ja veel sõela.

Täida pann poolenisti veega ja aseta sinna sõel. Löö kaussi muna katki ning kalla see ettevaatlikult sõelale. Kuna veetase on madal, vajub muna kohe põhja, kus sõel seda omakorda paigal hoiab. Piisab ainult kolmest ja poolest minutist, et muna oleks serveerimisvalmis.