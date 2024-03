KINNISVARAPORTAAL ⟩ Üürileandjad peavad äriplaani üle vaatama

«Tallinna üürikorterite pakkumine portaalis KV.EE on suurenenud eelkõige uute ja heas korras olevate korterite arvelt. Uute korterite üüripakkumist on kasvatanud 2023. aasta jooksul olnud korterite ehitusliku valmimise laine. Heas korras olevate korterite pakkumist on suurendanud majutuskorterite pikaajalise üüri pakkumisse tulemine, kuid ka vanemate korterite kvaliteedi tõstmine läbi remondi,» analüüsis Tarvo Teslon üüriturul toimuvat.

Suur üürikorterite pakkumine ei tähenda ainult uue üürniku leidmise perioodi venimist. Lisaks on üürihinnad surve all.

«Korterite üüripakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE on alates eelmise aasta augustist liikunud kindlal languse suunal. Küll on paigal seisnud heas korras olevate korterite üüripakkumiste hind, mis ei ole viimase aasta jooksul olulisel määral muutunud. Üürinõudlus on nihkunud parema kvaliteedi suunas ja heas korras korterite vajadus on paremini püsinud kui näiteks kehvematel korteritel,» järeldab Teslon.

Keerulised ajad üüriturul konkureerimisel ja lisaks kõrge intressimäär sunnivad üürileandjaid äriplaanile uue värske pilguga otsa vaatama.

«Üürileandjad peavad läbi kalkuleerima, millised täiendavad investeeringud on vajalikud, et turul konkurentsivõimeline olla, et korter üüritulu tootmata tühjana ei seisaks. Kas aitab üürniku paremini leida värskendusremont või näiteks sisustuselementide uuendamine? Või minna edasi pisut väsinud korteri, kuid soodsama hinnaga? Üürileandjal tuleb jälgida täiendavate investeeringute tootlikkust, et korteri väljaüürimine äriliselt mõtekana püsiks. Keerulised ajad üürikorterite turul on proovikivi, mis sõelub välja need, kes oskavad tarku otsuseid teha ja investeeringud tulusad hoida,» soovitas Teslon.