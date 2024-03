Ta kirjutas oma raamatus «The Green Gardening Handbook» järgmist: «Mu mees varus suurema koguse porgandeid ja ma ei tahtnud, et need raisku läheksid. Teadsin, et kui jätaksin need plastkottidesse, oleks mõne päeva pärast kogu kupatus sogane ja lõpetaks minu kompostikastis.»