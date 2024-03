Ekspert: kinnisvaraturul on näha lootustandvaid märke

«Kinnisvaramaaklerite jaoks on aasta alanud pigem positiivselt, sest oodati suuremat langust kui aasta algus seni toonud on,» sõnas Rebane. «Kinnisvara ostuhuvilised on juba pikemat aega olnud äraootaval seisukohal ning on näha märke, et otsuste edasilükkamisest ollakse väsinud. Samuti on inimestele kohale jõudnud, et euribor on tänaseks saavutanud oma tipu ning järjest rohkem räägitakse ka juba selle langusest,» seletas ta olukorda.

Eesti majandusele ennustati kordades hullemat olukorda, kuid suured plahvatused on jäänud tulemata ning see süstib inimestesse veidi rohkem kindlust suuremaid otsuseid vastu võtta. «Kuigi töötus on küll kasvanud, on see toimunud väga aeglaselt ning aeglustunud on ka hinnakasv. Samuti on palgad jätkuvalt tõusutrendis, kuigi seda väiksemas tempos,» rääkis Rebane. Eksperdi sõnul saavad inimesed hetkel oma eluga ilusti hakkama ning see kasvatab ka suuremat huvi uue kinnisvara järele.