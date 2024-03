Nõo Lihatööstus võtab ette välismaised turud: panused on väga suured

Juba sel nädalal toimub Helsingis suurmess Gastro, kuhu kogunevad hotelli- ja restoranisektori juhtivad tegijad. «Näeme seal võimalusi laiendada oma kontakte oluliste majutus- ja toitlustusettevõtetega, et neid tulevikus varustada Nõo Lihatööstuse toodanguga. Selleks on juba eelnevalt kokku lepitud mitmed vastavad kohtumised, et jalg korralikult ukse vahele saada,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.