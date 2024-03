GALERII ⟩ Rotermanni kvartalis asuv Roseni maja sai valmis

Roseni Kinnisvara OÜ juhataja Peeter Küti sõnul oli linna tuiksoonele ehitamine väljakutse, kuid tänaseks on ehitustööd lõpetatud ja esimesed üürnikud sisse kolinud. «Roseni maja tugevuseks on väga hea ja kergesti ligipääsetav asukoht ning energiasäästlikkus, mida üha rohkem ettevõtteid peab oluliseks. Kuigi A-energiaklassi maja ehitamine on tavapärasest kulukam, siis pikas perspektiivis toob see nii hoone omanikule kui ka üürnikele kulude kokkuhoiu,» selgitas Kütt.