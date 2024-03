Haruldased väljaheited võivad Lääne-Soomes asuva poolsaare arendustele kriipsu peale tõmmata

Pori linna äärest väljaulatuvalt Yyterinniemi poolsaarelt avastati väljaheited, mis meenutasid kollaseid graanuleid. Soomes elutsevate imetajatega kursis olijad teavad, et need viitavad Euroopas haruldasele lendoravale. Euroopa Liidus leiab harilikku lendoravat vaid Soomest ja Eestist.

Kuna tegemist on ohustatud liigiga, võib selle kohalolu poolsaarel kinnisvaraarendusele kriipsu peale tõmmata, vahendab YLE. Kuid maaelule keskenduv ajaleht Maaseudun Tulevaisuus on avaldanud loo, et ükski ehitusplaan ei kuku tõenäoliselt läbi ainult lendorava väljaheidete leidmise tõttu. Fakt on siiski, et enne Pori Yyterinniemi piirkonnale uue üldplaneeringu koostamist tuleb kindlaks teha, kas poolsaarel tõepoolest lendoravad elavad või oli tegemist üksiku külalise väljaheidetega.