Kuidas teha kindlaks, et eelmise aasta seemned ka tänavu kõlbavad?

Võta tükk köögipaberit, tee see märjaks ning pigista liigne vesi välja. Järgmisena tee nüüd niiske paberrätik lahti ja aseta sellele ühest seemnepakist viis kuni kümme seemet. Voldi niiske köögipaber kokku nii, et seemned selle vahele jäävad. Viimasena pane köögipaber koos seemnetega sulguriga läbipaistvasse kilekotti. Märgi kilekotile, mis taime seemnetega tegemist on ning aseta see kuskile, kus on pime.