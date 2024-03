PILDID ⟩ Suveplaanid tehtud? Saaremaal ootab imeline rehielamu uut pererahvast

Ainulaadse, ajalooliste elementidega peahoone restaureeriti täielikult 2007. aastal. Rehielamu juures on püütud esile tuua kõik autentsed ja ajastuhõngulised elemendid. Restaureerimisel on kasutatud algupäraseid materjale: rookatus, soojustuseks roomatid, looduslik kivi, ümarpalk, tahutud palk, puitlaudis, puitraamaknad. Lisaks on võimalikult palju säilitatud vanu puitdetaile.