Tippkokk selgitab, miks ta kunagi jahuseid kartuleid pudruks ei kasuta

«Jahuseid kartuleid nimetatakse sageli pudrukartuliteks, kuid minu arvates on see vale,» ütles ta Expressenile. Koka sõnul satub nende kartulitega putru liiga palju vett, tänu millele tuleb putru vähem rõõsk koort panna. Kõik ju teavad, et rasv teeb pudru maitsvaks! Lisaks ei meeldi kokale jahustest kartulitest valmistatud pudru maitse, kuna selles on liiga palju tärklist.